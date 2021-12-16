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МИД и Зеленский отреагировали на решение Европарламента с предупреждением к России

Четверг, 16 декабря 2021, 18:59

МИД Украины приветствовал одобрение Европарламентом резолюции "Ситуация на украинской границе и оккупированных Россией территориях Украины", в которой депутаты предупреждают РФ о серьезных последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом говорится в комментарии министерства в четверг вечером, сообщает "Европейская правда".

"Это очень своевременная и важная резолюция, в которой Европейский парламент прямо подчеркивает, что РФ должна отвести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины.

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Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европейский парламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", - прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИДе подчеркнули, что резолюция в очередной раз показала, что европейские партнеры четко понимают размер и масштаб современных вызовов безопасности в Европе, а также источник этих вызовов.

"Благодарны за напоминание Российской Федерации об основополагающем принципе Устава ООН – запрет использования силы или угрозы использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - заявили в министерстве.

В документе также говорится, что строгие экономические, финансовые, персональные санкции ЕС, США и других международных партнеров должны сдержать Россию и демотивировать ее от дальнейшей агрессии.

Отвергаются любые попытки России включить другие страны в свою "сферу влияния" и таким образом определить их будущее.

На принятие документа отреагировал и президент Владимир Зеленский, поблагодарив в Twitter Европейский Союз за поддержку Украины.

Европарламент на фоне усиления российской военной угрозы против Украины заявил, что любая агрессия Москвы должна обойтись высокой экономической и политической ценой, в том числе речь может идти об отключении России от SWIFT.


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Европарламент Зеленский МИД
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