Чешские институты были объектом кибератак РФ с прошлого года – МИД

С прошлого года некоторые чешские учреждения стали объектами атак, которые использовали ранее неизвестную уязвимость в приложении Microsoft Outlook – способ и направленность атак соответствовали профилю деятельности группировки APT28, которую связывают с российской военной спецслужбой ГРУ.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии, сообщает "Европейская правда".

"Чехия совместно с Германией, Европейским Союзом, НАТО и международными партнерами решительно осуждает деятельность российского государственного субъекта APT28, который проводит длительную кампанию кибершпионажа в европейских странах", – говорится в заявлении.

Пострадавшим были предложены технические рекомендации и сотрудничество для усиления мер безопасности. APT28 также подверглась активным мерам в Чехии в рамках глобальной операции Dying Ember.

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Чехия уже давно является мишенью APT28, отметили в МИД. Согласно информации разведывательных служб, некоторые чешские учреждения также были объектами кибератак с использованием ранее неизвестной уязвимости в Microsoft Outlook 2023 года.

"Такая деятельность является нарушением норм ООН по ответственному поведению государств в киберпространстве и других международных обязательств. В контексте предстоящих выборов в Европарламент, национальных выборов в ряде европейских стран и продолжающейся российской агрессии против Украины эти действия являются особенно серьезными и осуждающими. Призываем Российскую Федерацию воздержаться от подобных действий", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что кибератаки, направленные на политические субъекты, государственные институты и критическую инфраструктуру, являются не только угрозой национальной безопасности, но и нарушают демократические процессы, на которых базируется свободное общество.

"Чехия глубоко обеспокоена этими неоднократными кибератаками государственных структур. Мы настроены решительно ответить на это неприемлемое поведение вместе с нашими европейскими и международными партнерами", – говорится в заявлении.

В НАТО выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.

Ранее в пятницу ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

Министерство иностранных дел Германии 3 мая вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию, которая произошла в прошлом году.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, которая сейчас находится в Австралии, заявила, что хакерская атака "без последствий не останется".