Какие новые преступления РФ зафиксировала крымская резолюция ООН

16 декабря в Нью-Йорке Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию "Ситуация по правам человека в АР Крым и городе Севастополь, Украина".

О том, зачем, несмотря на очевидную тщетность попыток принудить Россию к действиям, Украина и дальше тратит усилия на то, чтобы мобилизовывать поддержку вокруг крымской проблематики, и новеллах резолюции ООН – в статье Татьяны Печончик и Ольги Матюшиной из Центра прав человека ZMINA Новые пощечины России: что вошло в усиленную крымскую резолюцию ООН.

Это уже шестая резолюция – начиная с 2016 года ГА ООН ежегодно принимает документ под таким названием. Ежегодно он констатирует ухудшение положения с правами и свободами на оккупированном полуострове. В целом – если считать также резолюции о территориальной целостности Украины и милитаризации Крымского полуострова – это уже одиннадцатая резолюция Генассамблеи по крымской тематике.

Впрочем, РФ каждый раз игнорирует призывы и рекомендации ООН.

Проголосованный в Нью-Йорке документ в этом году впервые упоминает Крымскую платформу, содержит несколько новых имен политических заключенных, впервые называет крымских татар коренным народом и возлагает ответственность за обеспечение Крыма водой в Россию.

Упоминание фамилий конкретных жертв нарушений прав человека – редкое явление для резолюций ГА ООН. Когда Генассамблея концентрирует внимание на определенных людях, это гарантирует внимание к их судьбе на самом высоком мировом уровне, повышая шансы на увольнение.

Резолюция 2018 года впервые упомянула режиссера Олега Сенцова, активиста и фермера Владимира Балуха и крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку. Первые двое в 2019 году были уволены. В резолюции 2020 года, помимо Куку, упоминается также правозащитник Сервер Мустафаев.

Новая резолюция 2021 года, дополнительно к ним, содержит упоминание о заключенных по политическим мотивам: фрилансере проекта "Крым. Реалии" "Радио Свобода" Владиславе Есипенко, первом заместителе председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джеляле и проукраинской пенсионерке из Севастополя Галине Довгополой.

Также третий год подряд документ упоминает инициативу "Крымская солидарность", которая "документирует злоупотребление на полуострове и оказывает гуманитарную помощь семьям жертв политически мотивированных преследований".

Кроме того, резолюция ГА ООН 2021 года впервые отмечает, что крымские татары являются коренным народом Крыма.

Больше о резолюции и о том, зачем принимать документ, не являющийся инструментом принуждения РФ, читайте в материале Татьяны Печончик и Ольги Матюшиной Новые пощечины России: что вошло в усиленную крымскую резолюцию ООН.