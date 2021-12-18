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Укр / Рус

Британия и Нидерланды готовятся усилить коронавирусные ограничения из-за "Омикрона"

Суббота, 18 декабря 2021, 13:35

В правительстве Британии рассматривают возможность введения новых ограничений в Рождество, чтобы взять под контроль коронавирусную инфекцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В пятницу премьер-министру Борису Джонсону был представлен ряд планов по преодолению недавнего всплеска, вызванного очень заразным вариантом "Омикрон". Варианты варьируются от более мягких мер до полного локдауна.

Министры также намерены представить двухнедельный запрет на встречи в помещении. Однако это предложение не было одобрено Джонсоном.

В пятницу страна пережила худший день для новых случаев заражения коронавирусом: более 93 тысяч новых случаев. Вариант "Омикрон", вызвавший всплеск заболеваемости, в значительной степени способен снизить иммунитет, предоставляемый обычным курсом вакцинации или предыдущей инфекцией, хотя бустерные дозы, кажется, дают определенную защиту. Уровень госпитализаций в стране остается ниже предыдущих волн.

Согласно протоколам Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), новые меры необходимы "очень скоро", чтобы предотвратить рост госпитализаций до уровня 3000 в день.

Подобная ситуация наблюдается в Нидерландах, где комитет по чрезвычайным ситуациям страны рекомендовал закрыть все несущественные магазины и места, чтобы взять под контроль распространение Омикрона. Ожидается, что правительство страны примет рекомендацию в субботу.

Как сообщалось, Ирландия введет комендантский час в 20.00 для заведений гостеприимства в рамках ряда новых мер, направленных на замедление распространения штамма коронавируса "Омикрон".

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Великобритания Нидерланды
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