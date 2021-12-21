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"Не будем ждать 30-50 лет": Зеленский хочет четкой перспективы от НАТО в 2022 году

Вторник, 21 декабря 2021, 11:38

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время встречи с послами Украины в Гуте в Ивано-Франковской области 21 декабря.

"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи" , – сказал президент.

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По его словам, Украина стремится добиться членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО.

"Очень конкретную. Хотим ее получить в 2022 году", - сказал Зеленский.

Говоря о внешнеполитических целях, Зеленский сказал, что для их достижения украинская дипломатия должна стать быстрее.

"В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - сказал Зеленский.

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Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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Зеленский Альянс Украина-НАТО
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