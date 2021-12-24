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Джонсон призвал британцев вакцинироваться, сославшись на учение Иисуса Христа

Пятница, 24 декабря 2021, 09:59

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в рождественском обращении призвал британцев вакцинироваться дополнительной дозой вакцины, сославшись на учение Иисуса Христа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

В видео, посвященном Рождеству, он хвалил представителей общественности за то, что они "получили прививку не только для себя, для нас, но и для друзей, семьи и всех, кого мы встречаем…".

"Это, в конце концов, учение Иисуса Христа, чье рождение лежит в основе этого грандиозного праздника – мы должны любить своих ближних, как самих себя", - сказал он.

Премьер-министр Британии отметил, что не может сказать, что пандемия закончилась, но, по его словам, в этом году гораздо больше людей смогут отпраздновать в более широком кругу членов семьи, чем в прошлом.

Были опасения, что британское правительство может наложить ограничения на контакты во время праздничного периода, чтобы замедлить распространение варианта "Омикрон", но министры решили подождать и отследить данные.

23 декабря в Британии сообщили о почти 120 тысячах новых суточных случаев COVID-19 - это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

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Великобритания Коронавирус Вакцины
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