Во Франции количество случаев коронавируса за сутки впервые превысило 100 тысяч

В субботу во Франции впервые количество случаев коронавируса пересекло отметку в 100 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные французского агентства здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Чиновники здравоохранения зарегистрировали 104 611 случаев за предыдущие 24 часа. Третий день подряд цифры рекордные.

Последние данные французского агентства здравоохранения поступили в преддверии видеоконференции в понедельник, на которой президент Эммануэль Макрон и ключевые члены его правительства обсудят новые меры безопасности от коронавируса.

Французские чиновники озабочены эффектом быстрого распространения варианта коронавируса "Омикрон".

Уже в пятницу во Франции рекомендовали взрослым получить ревакцинацию через три месяца после первоначальной вакцинации.

Теперь правительство пытается сделать медицинский пропуск о вакцинации действительным только при условии, что люди получили третью дозу вакцины.

Последние статистические данные показывают резкий рост инфекций с начала месяца. 4 декабря цифра впервые превысила 50 тысяч, а затем неуклонно росла.