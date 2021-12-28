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Столтенберг и глава МИД Британии обсудили продолжающееся наращивание войск РФ возле Украины

Вторник, 28 декабря 2021, 19:28

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД Британии продолжающееся наращивание российских войск у границ Украины.

Об этом генсек рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Обсудил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжающееся неспровоцированное и непонятное наращивание сил Россией на территории Украины и вокруг нее", - отметил Столтенберг.

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В этом контексте он подчеркнул, что действия НАТО являются оборонными и пропорциональными, и Альянс остается открытым для диалога. Столтенберг напомнил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО в январе.

Напомним, на прошлой неделе представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия-НАТО 12 января и Альянс контактирует с Россией по этому поводу.

В МИД России подтвердили, что получили предложение, но заявили, что оно все еще рассматривается, а формат и сроки нуждаются в уточнении.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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Столтенберг Великобритания Россия
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