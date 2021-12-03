Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленский впервые поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину

Пятница, 3 декабря 2021, 18:22

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его приехать с визитом.

Об этом пишет "Европейская правда".

"30-летие признания Венгрией независимости Украины и установление дипотношений стало хорошей возможностью впервые поговорить с Виктором Орбаном. Пока что по телефону, но уверен, что личная встреча станет новым толчком во взаимоотношениях Украины и Венгрии. Пригласил премьер-министра посетить Украину в 2022 году", - говорится в сообщении президента в Twitter.

На этой неделе на полях министерской встречи НАТО провели встречу главы Министерства иностранных дел Украины и Венгрии.

Петер Сийярто, сообщая об встрече с украинским министром Дмитрием Кулебой, отметил, что "на повестке дня двусторонних отношений стоят сложные вопросы".

Он дал понять, что речь шла о вопросах национальных меньшинств.

"Мы хотим, чтобы ситуация улучшилась, многое будет зависеть от законопроекта о национальных общинах", - написал Сийярто в Facebook.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Орбан
powered by lun.ua

Статьи

Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что меняет Зеленский в правилах гражданства

Те, кто решит иметь несколько гражданств, столкнутся с запретом работать в госструктурах, участвовать в политической деятельности…
3 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

Атаки Кремля в Стокгольме столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом (укр.)
3 декабря 2021 — Иванна Костина, Европейская правда, из Стокгольма

Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Главной темой переговоров министров был вопрос сдерживания России. Причем в Альянсе согласовали путь, чтобы для санкций против РФ не требовалось единогласие (укр.)
2 декабря 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда