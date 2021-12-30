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В Испании в декабре инфляция стала самой высокой почти за три десятилетия

Четверг, 30 декабря 2021, 13:48

По предварительным данным испанского статистического ведомства, в декабре 2021 года инфляция составила 6,7%, по сравнению с декабрем 2020, и стала наибольшей за почти тридцать лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Ноябрьский показатель 5,5% был самым большим максимумом с октября 1922 года, а декабрьский 6,7% - с марта 1992 года.

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Индекс потребительских цен в Испании уже девятый месяц подряд превышает 2%, которые Европейский центральный банк считает "идеальным" показателем.

Главным фактором роста цен называют подорожание электроэнергии, что в свою очередь влияет на ряд групп товаров. Ожидается, что по финальным данным именно электроэнергия окажется наиболее подорожавшим товаром.

В предыдущие месяцы среди наиболее подорожавших товаров были также горючее и продукты питания, но в этот раз им прогнозируют несколько меньшее подорожание.

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Испания Эконом.кризис
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