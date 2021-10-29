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Инфляция в Германии ускорилась до максимума за 28 лет

Пятница, 29 октября 2021, 09:42

Рост цен на энергоносители привел к тому, что уровень инфляции в Германии в октябре превысил 4 процента - потребительские цены росли самыми быстрыми темпами с 1993 года.

Об этом в четверг, 28 октября, сообщило статистическое ведомство страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно результатам предварительных расчетов, цены в Германии в октябре 2021 года были на 4,6 процента выше, чем в октябре 2020 года.

По сравнению с сентябрем, цены в октябре этого года выросли на 0,5 процента. Больше всего цены выросли на энергоносители – на 18,6 процента.

"Существует ряд причин высоких темпов инфляции с июля 2021 года, в частности эффект низкой базы из-за низких цен в 2020 году", - говорится в заявлении ведомства.

Дополнительными факторами роста инфляции явилось введение в январе 2021 года налога на выбросы углекислого газа, а также временное снижение в связи с пандемией ставки налога на добавленную стоимость.

Правительство Германии ожидает, что инфляция вырастет до трех процентов по итогам 2021 года, а затем снизится в последующие годы.

Инфляция в 2021 году ожидается на максимальном уровне с 1993 года, когда она составила 4,5 процента.

Как сообщалось, в Испании инфляция достигла 30-летнего максимума из-за высоких цен на энергоресурсы.

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Германия Энергетика ЕвроЖизнь
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