Страны ЕС в 2020 году потратили на оборону рекордные 200 млрд евро

Государства Европейского Союза потратили почти 200 миллиардов евро на оборону в 2020 году, что является самым большим показателем с начала отслеживания этих данных в 2006 году, но общие инвестиции правительств сократились.

Об этом сообщает Европейское оборонное агентство (EDA) в отчете, на который ссылается Reuters, передает "Европейская правда".

EDA, агентство ЕС, помогающее правительствам блока развивать их военный потенциал, сообщило, что общие расходы стран Евросоюза, за исключением Дании, не входящей в военные проекты ЕС, достигли 198 миллиардов евро, что на 5% больше, чем в 2019 году.

Расходы на оборону составили 1,5% экономического производства 26 стран ЕС, что является положительным показателем для НАТО, который стремился к 2% расходам для своих союзников. Большинство членов ЕС также являются членами НАТО, но хотят иметь возможность действовать независимо от Соединенных Штатов, когда это необходимо.

Однако в отчете EDA отмечается падение общих расходов, несмотря на оборонный пакт ЕС, подписанный в конце 2017 года, чтобы попытаться объединить ресурсы и положить конец конкуренции между национальными отраслями, которая ослабила предыдущие оборонные усилия.

"Тенденция к снижению европейских расходов на совместную работу вызывает особую обеспокоенность", – сказал исполнительный директор EDA Иржи Седиви в отчете, в котором было выявлено снижение совместных закупок оборудования на 13% по сравнению с 2019 годом до 4,1 миллиарда евро, что является третьим наиболее низким значением, зафиксированным агентством.

Покупая оборудование в прошлом году, правительства ЕС в основном заключали соглашения самостоятельно, не достигая обязательств, взятых в пакте 2017 года, чтобы чуть более трети таких закупок осуществлялось совместно с другими членами Евросоюза.

В то время как ЕС также запустил общий фонд оружия, работает над 60 совместными военными проектами и стремится согласовать новые силы быстрого реагирования, инвестиции в оборонные исследования и технологии остаются разрозненными, а странам не хватает сотрудничества, сообщает EDA.

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