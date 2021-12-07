Лидер республиканцев в Сенате США призвал Байдена поставлять Украине любое необходимое оружие

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Джо Байден должен поставлять Украине "любое оружие, которое, как они считают, им нужно", чтобы оградить себя от потенциального российского вторжения.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Заявление Макконнелла прозвучало в понедельник накануне видеоконференции между Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу роста военного присутствия России на украинской границе.

Макконнелл призвал Байдена поставлять украинцам любое оружие, которое им может понадобиться, помимо преимущественно оборонного оружия, поставляемого США в прошлом.

"И хотя Украина не входит в НАТО, все наши союзники по НАТО полностью напуганы российскими войсками на границе Украины", - сказал он.

По данным Государственного департамента, США предоставили Украине более $4,6 миллиарда пособий с 2014 года. В марте США объявили об оборонном пакете в размере $125 миллионов для Украины.

Ранее СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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