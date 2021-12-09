Байден планирует переговоры с участием союзников и РФ из-за ее претензий к расширению НАТО

Президент США Джо Байден рассказал о намерениях организовать переговоры с участием ключевых союзников в НАТО, а также России из-за претензий последней к расширению НАТО на восток, в которых Кремль видит угрозу безопасности РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал в общении с журналистами 8 декабря, расшифровку которого приводит Белый дом. Вопросы касались видеовстречи лидеров США и РФ 7 декабря.

Байден сказал, что в разговоре с Путиным был очень прямолинейным и ясно дал понять, что за вторжение в Украину будут серьезные последствия, в том числе экономические последствия "невиданных масштабов".

"Вдобавок к тому, я четко сказал, что также мы будем предоставлять украинцам средства для повышения обороноспособности", - сказал президент США.

Он также выразил уверенность, что Путин услышал сигналы, которые хотели донести до него.

"Хорошие новости заключаются в том, что наши команды постоянно на связи. Мы надеемся, что до пятницы сможем сказать и объявить, что у нас будут встречи на высшем уровне, не только при нашем участии, но и по меньшей мере четырех наших крупнейших союзников в НАТО и России, чтобы обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО и возможно или нет наработать какие-либо решения, чтобы снизить напряжение на восточном фланге", - сказал Байден.

Путин 8 декабря сказал, что Россия готовит свои предложения по продолжению разговора о ее претензиях по поводу НАТО и что лидеры якобы договорились о создании "соответствующей структуры, которая сможет этим профессионально заниматься".

Напомним, советник безопасности Байдена Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

7 декабря состоялись переговоры президентов США и РФ, которые продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ, или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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