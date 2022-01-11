Президент Казахстана заявил о завершении миссии ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране, вывод сил начнется 13 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

"За два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не больше 10 дней", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан обоснованно обратился за помощью в ОДКБ. По его словам, "над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы". Токаев раскритиковал работу Комитета национальной безопасности страны, "не рассмотревшего угрозу".

По данным МВД Казахстана, за время протестов было задержано 10 тысяч человек. Всего в Казахстане после беспорядков начато 412 досудебных расследований, в том числе актов терроризма и убийств, отчитались в пресс-службе президента.

Напомним, в ОДКБ сообщили, что на территории Казахстана находятся более 2000 "миротворцев", задействованных в интервенции.

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