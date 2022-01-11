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Премьер Швеции попала в скандал из-за нелегальной уборщицы

Вторник, 11 января 2022, 09:48

Премьер-министр Швеции подверглась резкой критике после того, как в ее доме задержали работницу клининговой компании, которая была нелегальной мигранткой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Полиция прибыла в дом премьера Магдалены Андерссон в Нака, недалеко от Стокгольма, после того, как там случайно сработала охранная сигнализация.

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Дом в Нака – семейный дом Андерссон, но недавно она переехала в официальную резиденцию премьер-министра в Стокгольме.

По прибытии полиция обнаружила, что одной из уборщиц было выдано распоряжение о депортации.

Андерссон, занимающая должность с ноября, заявила, что расторгла все контракты с клининговой компанией. Она добавила, что руководитель компании заверил ее, что все сотрудники работают на законных основаниях.

Уборщица, 20-летняя женщина из Никарагуа, была передана миграционному агентству Швеции.

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В то же время непонятно, действительно ли уборщица находилась в доме премьер-министра, когда прибыла полиция. Владелец клининговой компании сообщил шведскому общественному вещателю SVT, что женщине не было поручено убирать дом, и на самом деле она находилась в машине снаружи.

Инцидент произошел 21 декабря, но шведские СМИ сообщили о нем только в субботу.

Магдалена Андерссон, лидер Социал-демократической партии и первая женщина - премьер-министр Швеции, поставила борьбу с нелегальной экономикой в ​​центр внимания.

В своей инаугурационной речи в прошлом году она призвала людей взять на себя личную ответственность за борьбу с организованной преступностью, назвав ее позорной хорошо встроенной частью экономики.

Она заявила СМИ, что этот инцидент отмечает проблему, на которую она уже давно указывала, и что для борьбы с мошенничеством необходимо сделать еще больше.

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Швеция миграционный кризис

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