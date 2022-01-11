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В Латвии задержаны двое подозреваемых в многолетней работе на военную разведку РФ

Вторник, 11 января 2022, 11:57

В Латвии Служба государственной безопасности (СГБ) совместно со Службой военной разведки и безопасности задержали двух человек, подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретной информации.

Об этом пишет издание Delfi, сообщает "Европейская правда".

Подозреваемых задержали в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, начатых по статье "шпионаж".

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Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что эти лица встречались с представителями российской военной разведки на территории России.

Они имеют статус подозреваемых и арестованы.

30 декабря 2021 года СГБ передала материалы дела в прокуратуру с требованием возбудить уголовное преследование.

Один из подозреваемых обвиняется в том, что в ходе профессиональной деятельности он получал, а затем передавал российской военной разведке информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и обучении Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии.

Второго задержанного подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, касающейся военных интересов России.

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Латвия Россия

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