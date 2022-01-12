Греция отменила запрет гомосексуальным мужчинам быть донорами крови

Мужчины, которые имели однополые половые отношения, теперь могут сдавать кровь в Греции после отмены действовавшего десятилетиями запрета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министр здравоохранения Танос Плеврис и его заместитель Мина Гага подписали 10 января министерский указ о новой форме, которую должны заполнить потенциальные доноры крови.

Новый документ изымает гомосексуальные действия из списка критериев, запрещающих сдавать кровь. Он вступит в силу после опубликования в Правительственном вестнике.

Существующий документ о донорстве крови с 1977 года запрещал сдавать кровь любому мужчине, имевшему секс с другим мужчиной.

Вскоре после вступления в должность министра в сентябре Плеврис попросил президента Национального центра переливания крови пересмотреть запрет.

Многие страны ввели контроль за донорством крови после эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980-х годах, когда инфицированная кровь, сданная потребителями наркотиков и заключенными, загрязнила запасы. Греция была одной из немногих стран, поддержавших запрет.