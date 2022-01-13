Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кремль: санкции США против Путина станут разрывом отношений

Четверг, 13 января 2022, 13:06

В Кремле заявили, что введение Соединенными Штатами санкций против президента РФ Владимира Путина сравнимо с разрывом отношений.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя проект новых американских санкций против РФ, которые затрагивают и президента РФ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Пескова спросили, может ли Москва в случае принятия этих санкций ответить зеркально и ввести ограничения против президента США Джо Байдена.

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

"Введение санкций против главы государства или против главы России - это чрезвычайная мера, сравнимая с разрывом отношений", - ответил Песков.Кремль: санкции США против Путина станут разрывом отношений

"Что готова делать Россия? Россия всегда готова и будет делать то, что лучше отвечает интересам нашей страны", - добавил он.

Кроме того, в Кремле предполагают, что в течение следующих дней от США и НАТО ожидается письменный ответ по итогам консультаций по гарантиям безопасности.

Напомним, демократы Сената США подготовили новый законопроект по пакету санкций, который предусматривает меры против президента России Владимира Путина, если он вторгнется в Украину.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Путин Россия США санкции

Статьи

В НАТО сказали "нет": чем закончились и какие последствия будут иметь переговоры Альянса с РФ

Альянс оказался не готов идти на уступки. По сути, есть только одна договоренность, которой достигли НАТО, США и РФ за два дня переговоров.
13 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"