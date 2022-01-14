Турция и Армения впервые за более чем 10 лет провели переговоры о нормализации отношений

Турция и Армения заявили, что первый за более чем 10 лет раунд переговоров был "позитивным и конструктивным", что повышает вероятность восстановления отношений и открытия границ после десятилетий вражды.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

У Турции нет дипломатических или коммерческих связей со своим восточным соседом с 1990-х годов. Переговоры в Москве стали первой попыткой восстановить связи после мирного соглашения 2009 года. Это соглашение так и не было ратифицировано, и отношения остаются напряженными.

Министерства иностранных дел Турции и Армении заявили, что переговоры прошли в "позитивной и конструктивной" атмосфере, добавив, что обе стороны привержены полной нормализации отношений без каких-либо предварительных условий.

По их словам, спецпосланники "обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации".

В отдельных заявлениях с аналогичными формулировками министерства иностранных дел заявили, что дата и место проведения следующего раунда переговоров будут определены позднее.

Источники в турецких дипломатических кругах сообщают, что переговоры между делегациями продолжались около 1,5 часов.

Страны расходятся во мнениях по нескольким вопросам, в первую очередь относительно гибели 1,5 миллиона человек в 1915 году.

Армения заявляет, что убийства 1915 года представляют собой геноцид, и эту позицию поддерживают Соединенные Штаты и некоторые другие страны. Турция признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими войсками во время Первой мировой войны, но оспаривает цифры и отрицает, что убийства носили систематический характер или представляли собой геноцид.

Напряженность снова вспыхнула во время войны 2020 года за территорию Нагорного Карабаха. Турция обвинила силы этнических армян в оккупации земель, принадлежащих Азербайджану. С тех пор Турция призвала к сближению, поскольку стремится к большему влиянию в регионе.