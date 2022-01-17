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Укр / Рус

Франция усилила ограничения для невакцинированных от коронавируса

Понедельник, 17 января 2022, 08:19

Французский парламент в воскресенье утвердил более строгие ограничения для людей, которые не были вакцинированы против СOVID-19.

Об этом сообщает агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Закон предусматривает, что непривитые люди в возрасте 16 лет и старше больше не смогут посещать рестораны, учреждения культуры и пользоваться междугородним транспортом.

Французское правительство хочет создать дополнительные стимулы для людей делать прививки, поскольку число инфицированных стремительно растет.

Новое правило означает, что одного отрицательного теста недостаточно, чтобы люди могли получить доступ ко многим общественным местам. Вместо этого необходимо предъявить доказательства выздоровления или вакцинации.

Первоначально постановление должно было вступить в силу 15 января. Однако из-за бурных дебатов в Национальном собрании и между двумя палатами парламента этот шаг отложили.

Пока неясно, когда именно поправки вступят в силу. Некоторые депутаты заявили, что обратятся с текстом в Конституционный совет.

В последние недели показатели заражения во Франции быстро росли. Совсем недавно зарегистрированное число инфекций на 100 000 жителей по всей стране составило около 2829 в течение одной недели.

Около 54 000 человек вышли в субботу на улицы в знак протеста против запланированных ограничений и политики правительства в отношении СOVID-19.

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Франция Коронавирус Вакцины

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