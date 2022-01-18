В "Нафтогазе" заявляют о возможности остановить запуск "Северного потока-2"

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук заявляет, что есть две плоскости для остановки запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом она рассказала в видеоблоге "Европейской правды" "Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях".

"Возможности для остановки "Северного потока" существуют. Они лежат в двух плоскостях: в политической и юридической", - сказала Залищук.

Если речь идет о юридической плоскости, то, по ее словам, это процедура сертификации, которую должен в конечном итоге провести немецкий энергорегулятор. Также юридическая плоскость существует в Европейской комиссии, которая в соответствии с европейским законодательством должна пересмотреть это решение и дать соответствующую оценку. Кроме того, по словам Залищук, не следует исключать судебные процессы по этому делу.

"В политической плоскости также есть инструменты для решений в самой Германии, в ЕС и в США как раз из-за наложения санкций. И в одной, и в другой плоскости есть кнопки, которые могут остановить прокачку газа через "Северный поток-2", - отметила советница.

На уточнение редактора ЕвроПравды о том, что ЕС может только ограничить прокачку газа, а не остановить, она не согласилась, утверждая, что у Евросоюза есть правила, которые распространяются и на "Северный поток-2".

"Первое. Должен быть полный анбандлинг – разграничение компаний, владеющих, оперирующих этой трубой. На сегодняшний день оператор не имеет возможности убедить Германию, ЕС, что они имеют такое разделение, что они прошли процедуру анбандлинга. Второе, это инфраструктура доступа третьих независимых сторон ко всей трубе. На сегодняшний день "Газпром" не предоставляет такой возможности. И тарифы они не публикуют. Это третий принцип европейского законодательства, обязывающий "Северный поток" работать в определенных правилах", - отметила Залищук.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве заявила о готовности ввести меры против "Северного потока-2" в случае дальнейшей эскалации со стороны России по Украине.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды