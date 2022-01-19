В Италии COVID-сертификат планируют сделать обязательным для второстепенных магазинов

Правительство Италии разрабатывает новый указ, согласно которому COVID-сертификат станет обязательным для входа в большинство магазинов, в дополнение к другим местам и услугам, которые уже подпадают под действие правил.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Начиная с февраля, ожидается, что сертификат станет требованием для входа на все предприятия и в общественные места, кроме основных услуг и магазинов, таких как супермаркеты.

Правительство еще ведет переговоры о том, должны ли магазины, такие как газетные киоски и табачные киоски, требовать сертификаты для входа.

Сообщается, что сертификат не будет необходим для продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики и АЗС.

Италия ужесточила коронавирусные ограничения с 10 января и требует сертификаты для ресторанов, баров, гостиниц, горнолыжных курортов, музеев, галерей, кинотеатров и спортивных стадионов, а также всех видов общественного транспорта.

В Италии также ввели обязательную вакцинацию для всех лиц старше 50 лет, проживающих в стране, а отказывающимся от вакцинации грозят штрафы с 1 февраля.

Некоторые группы работников, включая полицию и медицинский персонал, также подлежат обязательной вакцинации.