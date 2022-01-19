Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба и Боррель обсудили пакет сдерживания России в случае последующей эскалации

Среда, 19 января 2022, 12:21

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Разговор состоялся на фоне дипломатических усилий Украины, США и ЕС во избежание дальнейшей эскалации со стороны РФ и накануне заседания Совета ЕС 24 января.

"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия - это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной", - сказал Кулеба.

Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.

Боррель проинформировал Кулебу об итогах встречи министров иностранных дел ЕС на прошлой неделе и подтвердил, что в Евросоюзе господствует четкое понимание: только мощный пакет сдерживания остановит Россию.

"Жозеп Боррель согласился, что одной из целей России сейчас является именно внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах", - отметили в МИД.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Боррель Донбасс и ОРДЛО

Статьи

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда