Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Кое-что мы знаем немного глубже": Зеленский пошутил о разведке США на встрече с Блинкеном

Среда, 19 января 2022, 17:54

Президент Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США в среду в Киеве пошутил о работе американской разведки на фоне наращивания войск РФ возле Украины.

Видео встречи обнародовал 24 канал, сообщает "Европейская правда".

"У нас в целом адженда разговора совпадает. Но, тем не менее, хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", - сказал президент.

Блинкен: в случае нападения РФ на Украину США увеличат военную помощь

Блинкен в ответ пошутил, что "последнее, что вам нужно – еще один посетитель, потому что Киев, наверное, самый популярный пункт назначения во всем мире на данный момент".

Блинкен также отметил, что о визите в Украину его попросил президент США Джо Байден, чтобы подтвердить украинцам поддержку, оказываемую США Украине, а также "то, что сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и не от кого другого - решить свое будущее и будущее своей страны".

Напомним, выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский США

Статьи

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда