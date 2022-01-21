Украина примет участие в формировании Стратегической концепции НАТО до 2030 года

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, говорится в сообщении офиса вице-премьера на странице в Facebook.

"Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Обновленная концепция даст понимание политики Альянса на следующее десятилетие, в частности, о сотрудничестве со странами-аспирантами", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня предстали перед демократиями, нуждаются в общем ответе.

"Благодарны за приобщение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепту, в частности, будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних семи лет", - отметила она.

"Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную преданность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса" - добавила Стефанишина.

В правительстве напомнили, что 31 марта 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, анализ и рекомендации которой должны были стать основой для разработки позиции по стратегическому видению развития Альянса на следующее десятилетие.

По инициативе вице-премьера Ольги Стефанишиной Украина присоединилась к этому процессу и предоставляла НАТО и экспертам свои предложения, которые были учтены в финальном докладе рабочей группы.

В настоящее время НАТО начинает прямую подготовку Стратегической концепции до 2030 года. Этот документ генеральный секретарь предложит главам государств и правительств НАТО на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.