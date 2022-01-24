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Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент

Понедельник, 24 января 2022, 19:18

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал раскрывать информацию о подготовке новых санкций против России в случае нападения на Украину, однако заверил, что они будут в нужный момент.

Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи глав МИД Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что скопление российских войск вокруг украинских границ подрывает ключевые принципы, на которых построена европейская безопасность.

Он отметил, что ЕС приложит все усилия для дипломатии и диалога, чтобы добиться деэскалации, но если этот путь не удастся, то на международном уровне готовится "быстрый, объединенный и скоординированный" ответ против агрессии России.

Боррель не стал вдаваться в детали ограничений, отметив, что "частью сдерживания является не давать информацию".

"Но не волнуйтесь. Меры будут приняты и имплементированы в нужный момент, когда он наступит", - отметил Боррель.

Напомним, на встрече в понедельник Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

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Боррель санкции

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