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Столтенберг рассказал, что будет в ответе НАТО на требования Кремля

Вторник, 25 января 2022, 19:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "безопасные требования" Кремля, который будет отправлен на этой неделе.

Об этом он говорил в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров…) и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности", - отметил Столтенберг.

Кроме того, в ответе будет отмечено, что в НАТО готовы выслушать беспокойства России.

В то же время, по словам Столтенберга, в Альянсе подтвердят неготовность уступать Россию по ключевым принципам, таким как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоры безопасности, частью которых оно хочет быть.

Столтенберг отметил, что ответ россиянам будет отправлен на этой неделе.

"Мы в НАТО финализуем предложения, письменный документ, который мы пошлем им (россиянам - ЕП.) позже на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с Соединенными Штатами, потому что Соединенные Штаты получили проект договора из России", - сказал генсек Альянса.

Как сообщалось, ожидается, что США на этой неделе дадут письменный ответ России на требование предоставления так называемых "гарантий безопасности", включающих требование непринятия Украины в НАТО.

США рассчитывают на дальнейшие контакты с Москвой после того, как она ознакомится с ответом Вашингтона.

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Россия Альянс Столтенберг

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