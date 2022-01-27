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Глава МИД Латвии: романтический период после холодной войны завершился

Четверг, 27 января 2022, 14:56

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что ситуация с международной безопасностью в настоящее время опасно неустойчива, а Россия проводит конфронтационно-ревизионистскую внешнюю политику, угрожающую безопасности региона.

Об этом он сказал во время выступления в Сейме Латвии в ходе дебатов по внешней политике, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Романтический период после холодной войны закончился. Сейчас во многих частях света наблюдается возрождение авторитарных режимов", - подчеркнул глава МИД Латвии.

"Россияне больше увлекаются силой и ни к чему не имеют меньше уважения, чем к военной слабости", - такую ​​цитату из Фултонской речи Уинстона Черчилля привел Эдгар Ринкевичс. Эту речь, произнесенную 5 марта 1946 года, принято считать сигналом к ​​началу холодной войны.

"Именно поэтому в случае вторжения в Украину Латвия решительно поддержит немедленный ввод новых санкций против России. Мы и сейчас оказываем поддержку украинским вооруженным силам. Для безопасности и обороны всего Балтийского региона мы уже сегодня работаем над расширением и усилением силы НАТО в регионе", - подчеркнул он.

В ближайшие годы Латвии следует увеличить финансирование обороны до 2,5% ВВП, сказал министр. По его мнению, важно повышать финансирование не только непосредственно обороны, но и внутренней безопасности.

"К сожалению, нет никаких признаков, что Россия в ближайшие годы изменит свои действия", – заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Ранее он отметил, что латвийское общество должно быть готово к периоду долгого международного напряжения, которое продлится не неделю, не месяц, а несколько лет.

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Латвия

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