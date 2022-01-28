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Кулеба и главный дипломат ЕС обсудили подготовку потенциальных санкций против России

Пятница, 28 января 2022, 08:13

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и главный дипломат ЕС Жозеп Бо

ррель провели телефонный разговор, в котором шла речь о дальнейших усилиях для сдерживания России от новой агрессии против Украины и урегулирования продолжающегося конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Жозеп Боррель проинформировал Дмитрия Кулебу об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам и пригласил его принять участие в следующем заседании Совета.

"Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать её от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы. Министр и высокий представитель ЕС уделили особое внимание перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - отмечают в коммюнике МИД.

Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз на данном этапе не собирается эвакуировать семьи и сотрудников представительства ЕС в Украине.

"Поинформировал Дмитрия Кулебу о встрече Совета иностранных дел на этой неделе и министерских дискуссиях ЕС-США; передал сообщение о нашей решимости и единстве в поддержке Украины. Мы работаем над большим количеством вариантов поддержки Киева в условиях нынешних масштабных вызовов и угроз", - прокомментировал разговор Жозеп Боррель.

Напомним, на встрече в понедельник Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

В Еврокомиссии рассказали, что работа европейских стран над пакетом санкций против России за её потенциальное нападение на Украину "продвигается очень хорошо". В то же время, по информации СМИ, страны ЕС продолжают расходиться во мнениях относительно того, как реагировать на разные сценарии и обсуждают, какие действия РФ считать вторжением.

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Кулеба Боррель Россия

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