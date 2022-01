Кулеба і головний дипломат ЄС обговорили підготовку потенційних санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель провели телефонну розмову, в якій йшлося про подальші зусилля для стримування Росії від нової агресії проти України і врегулювання триваючого конфлікту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Жозеп Боррель поінформував Дмитра Кулебу про підсумки засідання Ради ЄС у закордонних справах та запросив його взяти участь в наступному засіданні Ради.

"Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації, аби стримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи. Міністр та високий представник ЄС приділили окрему увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - зазначають у комюніке МЗС.

Жозеп Боррель підтвердив, що Євросоюз наразі не збирається евакуйовувати родини і співробітників представництва ЄС в Україні.

"Поінформував Дмитра Кулебу про зустріч ради закордонних справ цього тижня і міністерські дискусії між ЄС і США; передав повідомлення про нашу рішучість і єдність у підтримці України. Ми працюємо над більшою кількістю варіантів підтримки Києва перед нинішними масштабними викликами і загрозами", - прокоментував розмову Жозеп Боррель.

