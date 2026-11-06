FT: в Ирландии опасаются, что виновники ложных "заминирований" хотят сорвать саммит ЕС

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна сможет обеспечить безопасность саммита лидеров ЕС в Дублине на следующей неделе на фоне серии ложных сообщений о заминировании пассажирских самолетов и офисов СМИ.

Его слова цитирует Financial Times, передает "Европейская правда".

Ирландские СМИ в пятницу получили письмо с предупреждениями об угрозе взрывов, которое также содержало угрозы о новой волне атак по всей Европе.

"Сейчас мы готовим новую волну атак. Это только начало. То, что произошло на этой неделе, – лишь небольшая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем… Очень скоро мы будем взрывать ваши самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда", – говорилось в электронном письме злоумышленников, утверждает FT.

В письме отмечалось, что его автор является "одним из лидеров группировки, ответственной" за угрозы авиакомпаниям.

Появление этих сообщений стало тревожным сигналом перед саммитом в Дублине, на который на следующей неделе соберутся лидеры стран ЕС.

Ирландский премьер-министр Михол Мартин отметил, что пока неясно, являются ли эти угрозы делом рук отдельных лиц или это скоординированная атака, но пообещал "выявить виновных и привлечь их к ответственности". Он выразил уверенность, что Ирландия сможет обеспечить безопасность саммитов, для чего будет проведена крупнейшая в истории страны операция по охране.

Один из высокопоставленных представителей ирландской телерадиокомпании RTÉ отметил, что, как стало известно, электронное письмо с угрозами было отправлено 18 медиаорганизациям. Один из чиновников отметил, что существуют "серьезные подозрения о причастности России", но подтверждения этому нет.

"На мой взгляд, не случайно, что это происходит за несколько дней до того, как Ирландия примет крупный саммит, на котором будут присутствовать более 50 лидеров", – сказал Барри Эндрюс, ирландский депутат Европейского парламента.

"На саммите будут обсуждаться вопросы безопасности Европы после полномасштабного вторжения России в Украину. Срыв работы, путаница и недоверие – вот цели таких гибридных атак", – добавил законодатель.

В пятницу четыре самолета, пролетевшие над территорией Франции, получили ложные сообщения об угрозе взрывов на борту.

Накануне в Чехии, Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии пассажирские самолеты совершили посадку после того, как получили сообщения об угрозе взрыва.

В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов, и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.