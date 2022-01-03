Глава комитета по разведке США: вторжение РФ в Украину приведет только к усилению НАТО

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф считает очень вероятным российское вторжение в Украину и, по его мнению, умерить президента РФ могут лишь огромные санкции.

Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает "Европейская правда".

"Для сдерживания нового вторжения России в Украину, которое кажется очень вероятным, понадобятся огромные санкции против РФ. И я считаю, что наши союзники должны быть жесткими в этом вопросе. Россия должна понять, что мы в этом едины", - заявил Шифф.

Также, по его мнению, мощным сдерживающим фактором является понимание того, что, если РФ вторгнется в Украину, это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет Альянс дальше.

"Мы приблизим больше сил НАТО к России. Вторжение будет иметь противоположный эффект от того, чего пытается достичь Путин", - сказал глава комитета.

"Боюсь, что Путин очень вероятно пойдет на вторжение. Я не понимаю полной мотивации, почему именно сейчас он это делает, но он, конечно, намерен сделать это, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, как уровень санкций, который Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", - подчеркнул он.

Напомним, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины в ночь на понедельник провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.

Байден "четко заверил", что США "дадут решительный ответ, если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину".