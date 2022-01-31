В ЕС определили ключевые мифы роспропаганды об Украине

Проект Евросоюза "ЕС против дезинформации" рассказал об основных мифах российской пропаганды об Украине, приведя опровержения.

Как сообщает "Европейская правда", материал опубликовало представительство ЕС в Украине.

Первый миф, который выделили аналитики – якобы нынешнее напряжение между Россией и коллективным Западом стало следствием агрессивного поведения Украины и ее западных партнеров, а Россия только защищает свои законные интересы.

"Правда заключается в том, что Россия продолжает нарушать международное законодательство и другие принятые ею же соглашения. Незаконно аннексировав Крымский полуостров и совершая акты вооруженной агрессии против Украины, Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила по меньшей мере 12 международных и двусторонних договоров… Действия России, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в частности на Донбассе, незаконны", - отмечают в опровержении.

Второй миф – что из-за "агрессивного расширения НАТО" Россия якобы "окружена врагами" и ей приходится защищаться.

В опровержении напоминают, что менее 1/16 сухопутной границы России являются общими со странами-членами НАТО, и только пять из 14 соседей РФ являются членами Альянса. При этом Россия имеет одну из крупнейших армий в мире с наибольшим количеством ядерного оружия. Добавляют также, что Украина как суверенное государство имеет полное право сама определять, с кем вступать в союзы.

Третий миф - о том, что Запад не заинтересован в Украине, поэтому она вынуждена обратиться за помощью к РФ, хотя на самом деле западные партнеры оказывают Украине большую поддержку, а торговля Украины с ЕС составляет 40% товарооборота.

Четвертый миф утверждает, что России якобы пообещали, что НАТО не будет расширяться, и если бы это обещание было выполнено - России сейчас не приходилось бы защищаться. Впрочем, такого устного обещания советскому лидеру Михаилу Горбачеву не давали и он сам опроверг это утверждение в интервью 2014 года, заявив, что тема расширения НАТО вообще не обсуждалась.

Еще один нарратив пропаганды утверждает, что Россия не может считаться ответственной за нынешнее напряжение, потому что якобы Украина нарушает Минские договоренности, а Запад продолжает вооружать ее, поэтому Россия в ответ на эту провокацию усиливает защиту своих границ.

Также российские пропагандистские ресурсы пытаются убеждать, что ЕС "слаб и неактуален" и потому с ним "вообще не стоит говорить".

EUvsDisinfo является проектом группы стратегических коммуникаций Европейской службы внешних дел – дипломатического ведомства ЕС. Проект был запущен в 2015 году для анализа дезинформационных кампаний России против ЕС, отдельных стран-членов и соседей Евросоюза и реагирования на них.

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