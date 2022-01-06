Украина и ЕС договорились о проведении заседания Совета ассоциации в апреле

Премьер-министр Денис Шмигаль договорился с Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем о проведении в апреле заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Об этом Шпигаль написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Благодарен Жозепу Боррелю за этот важный визит в Украину на фоне обострения ситуации со стороны России. Безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Актуализировали повестку дня наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС", – говорится в сообщении.

Вдячний @JosepBorrellF за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України — це безпека всієї Європи.

Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС. pic.twitter.com/TxTXIaAieW — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 6, 2022

Боррель на этой неделе стал первым главой европейской дипломатии, отправившемся на Донбасс после развязывания войны Россией.

Он заявил, что его визит проходит в связи с усилением военного наращивания России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.

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