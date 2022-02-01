Премьер-министры Люблинского треугольника встретятся в марте в Варшаве

Заседание глав правительств стран Люблинского треугольника, к которому относятся Украина, Польша и Литва, состоится 14 марта в Варшаве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на совместном брифинге с главой польского правительства Матеушем Моравецким в Киеве во вторник.

"Отдельно хотел бы поблагодарить господина Моравецкого за приглашение к участию в заседании глав правительств стран Люблинского треугольника, которое должно состояться в Варшаве 14 марта этого года", - сказал Шмыгаль.

Он также выразил ожидание подписания соглашения о сотрудничестве с Польшей и Великобританией на фоне российской угрозы.

"Также надеюсь, что нам удастся официально положить начало новому региональному формату сотрудничества Украина-Польша-Великобритания. В условиях продолжающейся российской агрессии нам следует подписать трехсторонний документ о сотрудничестве по усилению региональной безопасности", - отметил Шмыгаль.

Напомним, из дипломатических источников стало известно, что во время визита премьеров Польши и Британии в Киев 1 февраля планировалось объявить о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией.

Во время своего выступления в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский коротко упомянул об этом, подтвердив слухи.

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды