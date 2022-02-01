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Зеленский рассчитывает на поддержку Румынией европейской перспективы Украины

Вторник, 1 февраля 2022, 19:31

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Румыния поддержит европейскую перспективу Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", шла речь во время разговора Зеленского с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии европейской интеграции. Глава Украинского государства отметил важность предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку этой амбициозной цели со стороны Румынии" - говорится в сообщении.

Отмечается также, Зеленский ознакомил румынского коллегу с актуальной ситуацией безопасности на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также вдоль государственной границы Украины.

Президенты обсудили ситуацию в Черном море и практические инициативы нашего государства, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.

Зеленский также пригласил Клауса Йоханниса посетить Украину в удобное время.

Как писала Европравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

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Румыния

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