Зеленский рассчитывает на поддержку Румынией европейской перспективы Украины

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Румыния поддержит европейскую перспективу Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", шла речь во время разговора Зеленского с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии европейской интеграции. Глава Украинского государства отметил важность предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку этой амбициозной цели со стороны Румынии" - говорится в сообщении.

Отмечается также, Зеленский ознакомил румынского коллегу с актуальной ситуацией безопасности на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также вдоль государственной границы Украины.

Президенты обсудили ситуацию в Черном море и практические инициативы нашего государства, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.

Зеленский также пригласил Клауса Йоханниса посетить Украину в удобное время.

Как писала Европравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.