Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Макрон не согласился на российский ПЦР-тест, поэтому сидел на большом расстоянии от Путина – СМИ

фото
Четверг, 10 февраля 2022, 20:54

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с президентом Владимиром Путиным, и поэтому его держали на расстоянии от российского лидера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в окружении Макрона.

Макрон и Путин во время встречи сидели на противоположных концах 4-метрового стола.

 

Источники агентства, знакомые с протоколом о состоянии здоровья президента Франции, сообщили, что у Макрона был выбор: либо он соглашался на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему разрешали сблизиться с Путиным, либо он отказывался и был вынужден соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

"Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", — сказал один из источников, ссылаясь на опасения по поводу безопасности, если французский лидер будет проверен российскими врачами.

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест. Источник сообщил, что Макрон вместо этого сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

"Русские сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", — сказал второй источник.

В четверг, через три дня после встречи Макрона и Путина и, российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Двое мужчин обменялись рукопожатием и сели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим кофейным столиком.

Отметим, что на прошлой неделе Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном и они сидели за тем же большим столом.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Новые друзья Кремля: как украинский флаг расколол парламент Словакии

Громкий скандал в словацком парламенте с обливанием водой и вырыванием из рук флага Украины – только верхушка айсберга (укр.)
10 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Германия любит Россию. Есть также коррупция, но не обязательно речь идет о деньгах"

Сергей Сумленный: "Россия коррумпирует не только деньгами. Она придает немцам – бизнесменам, политикам, всем влиятельным кругам – ощущение большего веса".
10 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Столкнуть лбами: как Россия "милитаризирует" этнический вопрос в Украине и Центральной Европе

Цель Кремля – не просто оживить старые исторические раны, а столкнув соседей лбами, подорвать европейское и евроатлантическое единство (укр.)
10 февраля 2022 — Дмитрий Тужанский , Институт Центральноевропейской стратегии