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США завершили перемещение в Польшу 1700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии

Пятница, 11 февраля 2022, 16:08

США завершили переброску 2000 военнослужащих в Европу, в том числе около 1700 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Об этом говорится в заявлении Командования ВВС США в Европе, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач по сдерживанию агрессии, а также для успокоения и защиты европейских союзников и партнеров.

"Развертывание сил США в Польше демонстрирует нашу неизменную приверженность НАТО в нынешний период неопределенности. Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и, при необходимости, защитить и обеспечить безопасность Североатлантического союза", - заявил командир 82-й дивизии генерала Кристофер Донахью во время визита в Польшу.

Пентагон также передислоцировал базирующиеся в Европе подразделения дальше на восток и перебросил в Европу дополнительные подразделения, базирующиеся в США.

Соединенные Штаты также направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО собирается разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.

Накануне о размещении боевых групп в Черноморском регионе, в частности Румынии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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США Польша

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