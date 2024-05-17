Глава МИД Германии о наступлении РФ на Харьковщине: Украине нужно дальнобойное оружие

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя наступление оккупационной армии РФ в Харьковской области, заявила, что Украине необходимо предоставить оружие большой и средней дальности.

Об этом она сказала на полях встречи глав МИД стран-членов Совета Европы в Страсбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Бербок назвала текущую ситуацию в Харьковской области "чрезвычайно драматической".

По ее словам, Россия атакует город с собственной территории, поэтому важно "соответствующим образом отрезать пути снабжения россиян".

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Именно поэтому Украина также нуждается в "средствах для вооружения, которые способны иметь среднюю и большую дальность", подчеркнула немецкий министр.

"В этом направлении мы также работаем с другими партнерами", – отметила она.

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и председатель Военного комитета Альянса Роб Бауэр считают, что наступление российских сил на севере Харьковской области не приведет к стратегическому прорыву.

Разведка Министерства обороны Великобритании также считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи.