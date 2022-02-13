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В Украину из США прибыли еще два самолета с боеприпасами и зарядами для гранатометов

Воскресенье, 13 февраля 2022, 15:39

В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью США в рамках пакета в размере 200 млн. долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", посольство США в Украине сообщило в Twitter.

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной" - заявили в посольстве.

Напомним, министр обороны Алексей Резников в четверг вечером сообщил, что в Украину из США прибыло еще 130 тонн оборонительного оружия.

По его словам, груз состоит из Javelins, боевых выстрелов для гранатометов и другой оборонной амуниции для Вооруженных Сил Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд европейских государств, пока не оказывавших Украине военную поддержку, рассматривают сейчас такие решения.

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