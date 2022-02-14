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Польша не планирует эвакуацию дипломатов из Киева и Харькова

Понедельник, 14 февраля 2022, 10:49

Польское правительство пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Когда его спросили о вывозе дипломатов из Украины, Мюллер отметил, что "на данный момент такого решения нет".

"Когда мы были (с премьер-министром. – Ред.) в Киеве, мы дали четкий сигнал, что такие решения будут приниматься в случае крайней необходимости", – сказал он. Мюллер подчеркнул, что польские дипломатические миссии играют важную роль в помощи.

Следует отметить, что в Польше среди прочего есть генконсульство в Харькове.

"На данный момент мы обнародовали коммюнике, в котором сказано, что если это не обязательно, то от поездок в Украину следует воздержаться", - сказал политик. Он подчеркнул, что если кто-то сейчас хочет уехать из Украины, то это личное решение. Мюллер также напомнил, что в Украине проживают многие поляки, и это не люди, находящиеся там временно, например, с целью бизнеса или туризма.

Напомним, глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что в связи с российским кризисом страна готовится к разным сценариям, в том числе к наплыву беженцев из Украины.

Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или учесть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.

США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Украина в течение следующих 48 часов созовет встречу с Россией и всеми государствами-участниками ОБСЕ в связи с тем, что не получила от РФ ответа на запрос по механизму уменьшения рисков Венского документа.

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Польша Российский кризис

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