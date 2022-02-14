Как президент Польши вступил в конфликт с правящей партией и как это может повлиять на Украину

В Польше усилился кризис между правящей партией и президентом. И это уже влияет на всю внутреннюю политику наших соседей.

О том, что это значит и какие последствия может иметь, читайте в статье кандидата политических наук Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти.

Причиной конфликта стала ситуация вокруг Дисциплинарной палаты Верховного суда – недавно созданного органа, занимающегося увольнением судов.

Членов этой палаты будут выбирать депутаты Сената – верхней палаты польского парламента. В правящей партии считают это ролью общества в работе судебной власти. В то же время в ЕС такие новации трактуют как наступление на независимость судебной власти.

Это решение польских властей было обжаловано в Суде ЕС – теперь Варшава должна исправить нарушения, а пока не сделает этого, должна платить штраф в размере 1 млн евро за каждый день нарушения. А вдобавок Еврокомиссия заморозила выплату трансферов на постковидное стимулирование экономики – Польша была должна получить около 50 млрд евро, больше кого-либо другого в ЕС.

Конечно, решение этого кризиса и разблокирование выплат – один из ключевых вопросов для Польши.

Сначала в Польше хотели ликвидировать Дисциплинарную палату, но в конце концов в провластной партии решили не исправлять нарушения, а лишь лучше замаскировать его.

По сути, в этом вопросе столкнулись два крыла провластной коалиции – прагматики, которые искали понимания с Брюсселем, и сторонники неограниченного государственного суверенитета, видевшие в критике евроструктур атаку на польскую независимость.

11 февраля в Сейм поступил законопроект депутатов от правящей польской партии "Право и справедливость". Согласно пояснительной записке, законопроект должен выполнить решение Суда ЕС и разрешить конфликт. Однако он скорее реорганизует Дисциплинарную палату, чем ликвидирует ее.

А немногим ранее альтернативный законопроект внес президент Анджей Дуда – что и дало старт новому витку политического кризиса.

Как оказалось, позиция президента в этом противоречивом вопросе намного ближе к европейской, чем к видению собственной партии.

3 февраля Анджей Дуда объявил, что хочет ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда. Он заявил, что вместо Палаты будет назначен новый орган, состоящий из одиннадцати судей. Это решение вызвало резкую критику и возмущение в "ПиС" и в правительстве.

У обоих законопроектов есть небольшие шансы на принятие. Так что, скорее всего, Польшу будет ждать дальнейший паралич деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда и новые наказания за невыполнение решения Суда ЕС.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти.