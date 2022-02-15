Рада обратилась к международным организациям и правительствам в связи с попыткой РФ признать ОРДЛО

Верховная рада приняла обращение к ООН, Европейской комиссии, Европарламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам государств мира по поводу непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Принятие соответствующего проекта постановления №7045 в общей сложности поддержали 326 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

"Верховная рада обращается с призывом не признавать какие-либо решения Российской Федерации, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в обращении.

Также парламент призвал РФ отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и вывести их с временно оккупированных территорий, прекратить военные учения в морских акваториях Украины и снять препятствия для международной морской торговли.

Кроме того, Рада призвала мировое сообщество осудить действия Российской Федерации, направленные на безосновательное расширение военной агрессии против Украины.

Также украинский парламент просит международные организации, правительства и парламенты иностранных государств усилить санкционное давление на Россию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности.

Верховная рада предлагает продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ и необходимости мирного разрешения спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов.