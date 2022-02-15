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Глава ОБСЕ в Москве предложил России начать новый диалог по безопасности

Вторник, 15 февраля 2022, 12:44

Министр иностранных дел Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау предложил России начать новый диалог по безопасности в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, пишет "Европейская правда".

"Ситуация вокруг Украины очень напряженная и угрожает еще более серьезной эскалацией. Польское председательство в ОБСЕ предпринимает все действия, чтобы это предотвратить и снизить напряженность. Мы предложили инициативу нового диалога на тему европейской безопасности. Я представил господину Лаврову логику этого проекта", – сказал Рау.

Министр добавил, что рассчитывает, что Россия "включится в этот проект и внесет свой существенный вклад".

"Диалог – это лучший способ решения трудных проблем. Я надеюсь, что Россия разделяет этот взгляд. Единственным выходом из этого кризиса является дипломатия", – сказал министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это предложение "интересным", но сказал, что доверие между странами ОБСЕ сейчас находится на рекордно низком уровне.

"Но в отсутствие результата на натовском и американском треке разговор в Вене будет заранее безрезультатным, это все понимают", - сказал он.

Накануне лидеры США и Великобритании заявили, что еще остается надежда на дипломатическое разрешение кризиса, созданного Россией на границе Украины, но предупреждают, что ситуация остается неустойчивой.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что он все еще считает, что есть место для дипломатии.

Россия также сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО на ее требования так называемых "гарантий безопасности".

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ОБСЕ Российский кризис Польша

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