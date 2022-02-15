Станет ли Приднестровье плацдармом для агрессии РФ

В Приднестровском регионе, помимо незаконных военных формирований, размещены войска РФ - Оперативная группа российских войск (ОГРВ).

О том, насколько реальна угроза и каких именно опасностей следует ожидать из Приднестровья, в коротком наглядном видео объяснили эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Также об этом можно прочесть в статье "Молдовская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья.

Что представляет собой ОГРВ? Сама по себе Оперативная группа довольно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ.

Еще более важно – кто именно там служит. Подавляющее большинство состава ОГРВ комплектуется из местных жителей, не имеющих российского гражданства.

Дело в том, что в отличие от всех других военных РФ, военнослужащие ОГРВ имеют минимум шансов поехать служить куда-то в другую горячую точку, где Россия ведет военную деятельность. В конце концов, у них нет даже военной подготовки!

В отличие от солдат, командный состав ОГРВ приезжает из России. Они нелегально приезжают через Кишиневский аэропорт.

Значительно многочисленнее российского контингента являются незаконные военные формирования так называемой "Приднестровской Молдавской республики".

Численность незаконных военных формирований Приднестровья оценивается в 7-8 тысяч человек. Их основа – четыре мотострелковых бригады. Две на юге (в Тирасполе и Бендерах), одна в центре, в Дубоссарах, одна на севере, в Рыбнице. Однако эти бригады – неполного состава. В некоторых из них численность не превышает 500 человек. Для развертывания в полноценные боевые единицы они будут нуждаться в докомплектовании.

Кроме мотострелковых бригад, есть также артиллерийский и зенитно-артиллерийский полки, батальоны спецназа, разведывательный, танковый, инженерно-саперный, связи и ремонтный. Также в "военные" можно добавить части "Министерства госбезопасности" и "Министерства внутренних дел", но проблемы от этого не исчезают.

На вооружении российской армии и их прокси в оккупированной части Молдовы есть легкая бронетехника, преимущественно БТР и БРДМ-2, противотанковые пушки и минометы.

Есть и наступательное вооружение – танки Т-64 (официально 18 машин, но свидетели говорят, что меньше) и РСЗО типа "Град".

Но умеют ли военные ими пользоваться?

Российский контингент, включая прокси-войска, расположенные в Приднестровском регионе Молдовы, явно уступает частям Вооруженных сил Украины, расположенным в Одесской области, по всем показателям – и по потенциалу, и по уровню подготовки, и по мотивации, и по численности.

Поэтому открытие "молдавского фронта" наступления на Украину со стороны Приднестровья вряд ли возможно.

Однако гибридные действия со стороны России, диверсии, разведывательная деятельность и т.п. на территории Одесской области не исключены. Не зря наиболее подготовленными формированиями Приднестровья являются подразделения спецназначения.

Более подробно – в видео "Европейской правды", а также в материале "Молдовская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья.