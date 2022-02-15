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В Бельгии хотят разрешить работать 4 дня в неделю, но дольше

Вторник, 15 февраля 2022, 17:49

Правительство Бельгии достигло согласия по поводу масштабной трудовой реформы. Среди прочего, работникам хотят предоставить возможность выбирать 4-дневную рабочую неделю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Премьер-министр Александр де Кроо заявил, что реформа должна адаптировать законодательство к современным реалиям и последним изменениям, в том числе произошедшим в результате пандемии коронавируса.

Проект охватывает такие сферы как рабочий график, повышение квалификации, смена работы, а также вопросы цифровой экономики.

В частности, предполагается, что сотрудники могут брать 4-дневную рабочую неделю и работать больше часов, с тремя выходными днями. При этом, общее количество рабочих часов в неделю должно быть одинаковым как для 5-дневного, так и 4-дневного графика.

Также хотят законодательно закрепить возможность варьировать более долгую и более короткую рабочую неделю.

Сотрудники с "плавающим" графиком официально получат право знать свои смены как минимум на неделю вперед, кроме некоторых особых сфер.

Компании, у которых более 20 сотрудников, хотят обязать регулярно предлагать им возможность повышения квалификации.

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Бельгия

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