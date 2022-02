Президент Словакии: парламент РФ не может диктовать вопросы территориальной целостности Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила обращение Государственной думы РФ к президенту Владимиру Путину с просьбой признать как "независимые государства" временно оккупированные территории Украины на Донбассе.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Территориальная целостность Украины, в том числе на Донбассе, не то, что должен диктовать российский парламент. Решать могут только украинцы, а мы – поддерживать. Нельзя говорить о мире, но делать подрывающие его шаги", - написала Чапутова.

#Ukraine’s territorial integrity, including in #Donbas, is not for #Russia’s parliament to dictate. It is solely for the Ukrainians to decide and for us to support. One cannot talk about peace but take steps that undermine it.