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Президент Словакии: парламент РФ не может диктовать вопросы территориальной целостности Украины

Среда, 16 февраля 2022, 08:16

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила обращение Государственной думы РФ к президенту Владимиру Путину с просьбой признать как "независимые государства" временно оккупированные территории Украины на Донбассе.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Территориальная целостность Украины, в том числе на Донбассе, не то, что должен диктовать российский парламент. Решать могут только украинцы, а мы – поддерживать. Нельзя говорить о мире, но делать подрывающие его шаги", - написала Чапутова.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию отказаться от намерения признать оккупированные территории и призвали Россию выполнять свои обязательства и добросовестно участвовать в Нормандском формате и трехсторонней контактной группе

Напомним, президент РФ Владимир Путин избежал четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

МИД Украины заявил, что этот шаг будет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что признание Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет означать остановку переговорного процесса на основе Минских договоренностей.

Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

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Словакия Донбасс и ОРДЛО

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