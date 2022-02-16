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В Госдепе США прокомментировали идеи о "финляндизации" Украины

Среда, 16 февраля 2022, 09:28

Соединенные Штаты поддержат любое решение Украины о членстве в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".

"Это решение – не на стороне США. Это решение остается за украинским народом – чего они хотят, где они видят свое будущее. Это ваш выбор. И сегодня (15 февраля) мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", – сказала Шерман.

Она также повторила позицию Вашингтона о том, что США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины

"Как изначально заявляли и Байден, и Блинкен, как лично я говорила на встрече с российскими коллегами в Женеве и Брюсселе – США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем решать ничего по поводу НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы", - добавила Шерман.

Французские СМИ на прошлой неделе писали, что президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе на встрече с Владимиром Путиным обсуждал "финляндизацию" Украины, что фактически означает отказ от возможного членства в НАТО. Впрочем, официально, эта информация не подтверждалась.

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Украина-НАТО США

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