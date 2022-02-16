В Европарламенте состоялись дебаты об Украине и РФ

В Европарламенте прошли дебаты по поводу отношений между ЕС и Россией, европейской безопасности и опасений, что Россия готовит вторжение в Украину.

Как пишет "Европейская правда", изложение обсуждения приводит пресс-служба Европарламента.

Парламентарии призывали к объединенному ответу на эти вызовы и выразили поддержку Украине.

"То, что мы сегодня наблюдаем – это угроза в том числе для мира в Европе", - подчеркнула президент Европарламента Роберта Метсола. Она добавила, что Европарламент должен также утвердить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины и поблагодарила Еврокомиссию за эту инициативу "для поддержания финансовой стабильности и устойчивости Украины в этих сложных обстоятельствах".

Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что наращивание Россией таких сил возле границы с Украиной можно рассматривать не иначе, как угрожающее поведение, и это угроза не только для Украины, но и мира и безопасности в Европе и международного порядка, основанного на правилах.

Он напомнил, что ЕС активно вовлечен в дипломатические усилия по снижению напряжения, но также готовит жесткий пакет санкций, если Россия продолжит агрессию против Украины.

"В 21 веке нет места для идей о "сферах влияния"", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она сказала, что вдобавок к сигналам из России о готовности продолжать дипломатический путь теперь нужны действия, и в НАТО еще не заметили уменьшения численности российских войск вокруг Украины.

Президента Еврокомиссии предостерегла РФ от использования энергетического вопроса для давления, заметив, что для ЕС один из выводов из этой ситуации - о необходимости диверсифицировать свое энергоснабжение, чтобы не зависеть от российского газа.

"То, что дальше произойдет в ситуации с Украиной, определит судьбу человечества. Если победит "закон сильного", это будет шагом назад", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Многие евродепутаты в выступлениях сказали, что нынешняя эскалация стала "тревожным звонком" для ЕС и сигналом, что блоку следует укрепляться и быть готовым реагировать на различные внешние угрозы, при этом защищая ценности мира и демократии.

Выражая поддержку Украине, многие депутаты говорили о необходимости продолжать дипломатические усилия и вместе с тем готовить жесткие санкции, к которым некоторые предлагают включить и газопровод "Северный поток-2".

Депутаты в выступлениях нередко упоминали, что реальной причиной агрессивного поведения России является не её опасение последствий расширения НАТО, а сила ценностей и привлекательность демократических обществ.

Некоторые парламентарии подвергли критике "двузначность" действий ЕС в реагировании на кризис.

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.

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